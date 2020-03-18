Рижский аэропорт разъяснил, что будет с оставленными на парковке машинами

В результате закрытия границ и отмены международных авиарейсов, не все успели вернуться в Латвию. В итоге их машины остались стоять на парковках аэропорта "Рига". Парковку придется оплатить в полном объеме. Впрочем, деньги обещают потом вернуть.

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"Пассажиры, чьи автомобили сейчас находятся на парковках международного аэропорта "Рига" и которые в результате отмененных рейсов или других объективных причин, связанных с объявленной чрезвычайной ситуацией, не смогли вернуться в Латвию до 17 марта 00.00 часов и забрать свои машины, после прибытия должны:

оплатить парковку в полном объеме

подготовить заявление о возврате суммы, уплаченной за услуги парковки с 17 марта 2020 года до фактического выезда с парковки. К заявлению необходимо приложить документы, удостоверяющие, что полет был отменен или перенесен или какое-либо другое свидетельство того, что пассажир не мог вернуться в Латвию.

заявление и удостоверяющие документы необходимо отправить на почту: office@riga-airport.com

каждое заявление будет рассмотрено в индивидуальном порядке и о решении сообщат заявителю.

Если учесть, что международное авиасообщение в связи с чрезвычайной ситуацией в Латвии закрыто до 14 апреля, то заплатить за парковку придется почти сто евро (с 18 марта по 14 апреля, то есть 27 дней по тарифу 3,50 евро получается 94,50 евро).

Впрочем, как сообщили DELFI в аэропорту, оставленных на долгосрочных парковках машин не так много — несколько десятков. Часто за оставленными машинами приезжают родственники или друзья, также парковку покидают те, кто прибывает репатриационными рейсами.

ФОТО: "Так тихо и пусто у нас еще никогда не было"

Как уже сообщалось, до 14 апреля в Латвии объявлена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса COVID-19. 17 марта в стране прекращено всё международное пассажирское сообщение. Международный аэропорт "Рига" продолжает работу в ограниченном режиме, обслуживая репатриационные рейсы и грузоперевозки.

"Так тихо и пусто у нас еще никогда не было. Но мы не одни, с нами вместе почти 50 железных птиц, которые с нетерпением жду момента, когда снова смогут подняться в небо", - говорится на домашней страничке аэропорта в Facebook.