Рижский аэропорт возобновил работу в полном режиме

Работа взлетно-посадочной полосы в Рижском аэропорту полностью восстановлена, рейсы обслуживаются в стандартном режиме без ограничений пропускной способности, сообщила представитель аэропорта Илзе Сална.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Полеты осуществляются согласно расписанию.

"Минувшие пара дней дни были трудными как для пассажиров, так и для авиакомпаний и сотрудников аэропорта, которым руководство аэропорта благодарно за самоотверженный труд в течение нескольких суток по восстановлению безопасной эксплуатации аэродрома после сильной метели", — сказала председатель правления аэропорта Лайла Одиня.

Из-за сильного снегопада Рижский аэропорт был закрыт в пятницу вечером и возобновил работу рано утром в субботу. В субботу утром аэропорт работал с ограничениями пропускной способности, в течение всего дня продолжались интенсивные работы по ликвидации последствий стихии и доставке пассажиров к месту назначения, сказано в сообщении аэропорта для прессы.

Как сообщалось ранее, Рижский аэропорт, в котором в пятницу вечером из-за снегопада была закрыта взлетно-посадочная полоса, постепенно возобновил использование взлетно-посадочной полосы в безопасном режиме с 6 утра субботы.

Изменения в воздушном сообщении, вызванные снегопадом, к субботе затронули в общей сложности 2569 пассажиров "airBaltic", из которых 2055 вылетели по своим направлениям к середине дня, сообщила представитель авиакомпании Алисе Бетхере.