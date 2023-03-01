Рижский аварийный дом на улице Вентспилс законсервирован
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Окна забиты, последний жилец покинул здание. В Риге теперь на один дом в аварийном состоянии больше. Выселять силой из здания на улице Вентспилс, 25, никого не пришлось. Привести своё имущество в порядок квартировладельцы должны до 30 июня. Правда, до сих пор им не удавалось договориться о ремонте, сообщает rus.lsm.lv.

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Представитель домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks Уна Греневица рассказывает, что жильцы знали о том, что дом вот-вот станет аварийным, еще в 2016 году. И даже заказали проект ремонта, который, как оказалось, не соответствовал всем требованиям. Этим все и закончилось.

"Общего решения, которое было бы направлено на то, чтобы сделать что-то на пользу зданию, мы не получили. Мы много раз инициировали принятие решения. Из 15 квартир только 5 пришли на собрание примерно год назад. К сожалению, никаких решений, чтобы сохранить здание, принято не было", — отметила представитель RNP.

Сейчас дом — в аварийном состоянии.

18 человек получили кризисное пособие от самоуправления. А временное жилье большинство жильцов нашли самостоятельно.

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