Рижский центр поддержки украинских беженцев переедет на новое место

Рижский центр поддержки жителей Украины 5 сентября начнет работу в новых помещениях на улице Амату 4 и будет открыт для клиентов с 9 до 17 часов, сообщили агентству LETA в Управлении коммуникацией Рижской думы.

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Первый украинский центр для беженцев в Риге располагался в Доме конгрессов, затем был открыт второй - в бывшем здании Рижского технического университета на улице Калькю 1. После этого центр в Доме конгрессов был закрыт.

В настоящее время, в связи с уменьшением потока новых зарегистрированных граждан Украины, центр уже не нуждается в таких просторных помещениях, как весной.

Если в марте среднее количество новых зарегистрированных граждан Украины составляло около 500 человек, то сейчас в среднем регистрируется 45 новых человек в день. Ежедневно в центре получают различные государственные и муниципальные услуги около 500 человек.

Кроме того, здание на улице Калькю 1 не является энергоэффективным, и поддержание в нем надлежащей температуры для обслуживания клиентов в зимние месяцы привело бы к большим расходам для самоуправления из-за роста цен на энергоресурсы.

Площадь здания на улице Калкю 1 составляет около 10 000 квадратных метров, а на улице Амату 4, где до лета этого года располагался Департамент городского развития Рижской думы, доступная для обслуживания клиентов площадь составляет около 4000 квадратных метров.

Центр поддержки будет располагаться на нескольких этажах здания на улице Амату 4. В здании также есть лифт. Кроме того, новое здание более доступно для людей с ограниченными физическими возможностями.

На улице Амату 4, будут сохранены почти все государственные и муниципальные услуги, доступные на улице Калькю 1. Муниципальные служащие продолжат регистрацию мирных жителей Украины, а детей по-прежнему можно будет регистрировать в рижских учебных заведениях, а также получать социальную помощь.

Мирные украинцы и впредь смогут оформлять и получать визы, которые будут обеспечены Управлением по делам гражданства и миграции, а помощь в вопросах размещения будет предоставлена Государственной пожарно-спасательной службой.

Как и прежде, консультации по вопросам трудоустройства будет предоставлять Государственное агентство занятости, при этом узнать о медицинских услугах и их получении можно будет в кабинете Национальной службы здравоохранения, а также будут доступны консультации психолога.

Также на улице Амату 4 работу продолжит и Rīgas satiksme, которое занимается выдачей персонализированных э-талонов для проезда в общественном транспорте. Также на Амату 4 услуги продолжат предоставлять неправительственные организации Gribu palīdzēt bēgļiem и Skalbes.

Государственное агентство социального страхования решило не продолжать работу на улице Амату 4.

При переезде на меньшую территорию нам придется отказаться от некоторых дополнительных услуг, которые до сих пор оказывались на улице Калькю 1. В новом здании на улице Амату 4 нет подходящих помещений для бесплатной столовой и детской игровой комнаты.

Это означает, что с 5 сентября питание в центре поддержки предоставляться не будет. Для детей будут доступны небольшие игровые уголки в здании на улице Амату 4. Как и прежде, для родителей будет доступна комната по уходу за ребенком, где они смогут его покормить и переодеть.

В то же время на улице Амату 4 будут проходить различные мероприятия и занятия для украинцев. По-прежнему будут проходить биржи труда, также рассматриваются различные виды курсов, в том числе обучение латышскому языку.

Здание на улице Амату 4 на данный момент находится на реконструкции, но 5 сентября здание будет готово к обслуживанию клиентов. Здание на улице Калкю 1 в настоящее время не будет использоваться для предоставления других функций или услуг.

В связи с перемещением оборудования в новое здание центр поддержки будет закрыт в пятницу, 2 сентября, а в понедельник, 5 сентября, откроет свои двери для клиентов на улице Амату 4.