Рижский центральный рынок вводит специальные часы для жителей из группы риска

Рижский центральный рынок вводит специальные часы с 11 до 15 часов для пожилых людей, беременных и людей с особыми потребностями.
Такие часы выбраны в соответствии с потоком людей, то есть в утренние часы на рынок приходят те, кто идет на работу, во второй половине дня - идущие с работы.
В часы с 11 до 15 остальным людям рекомендуется на рынок не приходить.
В павильонах Центрального рынка у входов установлены средства дезинфекции, на открытой территории и в павильонах размещены наклейки и ограничительные линии.