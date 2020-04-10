Рижский центральный рынок вводит специальные часы для жителей из группы риска

Рижский центральный рынок вводит специальные часы с 11 до 15 часов для пожилых людей, беременных и людей с особыми потребностями.

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Такие часы выбраны в соответствии с потоком людей, то есть в утренние часы на рынок приходят те, кто идет на работу, во второй половине дня - идущие с работы.

В часы с 11 до 15 остальным людям рекомендуется на рынок не приходить.

В павильонах Центрального рынка у входов установлены средства дезинфекции, на открытой территории и в павильонах размещены наклейки и ограничительные линии.