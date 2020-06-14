Рижский цирк: у зрителей последний шанс увидеть главный хит последних лет — "Чудеснутые"

В октябре Рижский цирк закрывается на капитальный ремонт. До этого времени у зрителей есть последний шанс совершить интерактивную экскурсию по уникальному сооружению, которое 132 года назад в центре Риги возвел цирковой магнат Альберт Саламонский. Каждый участник квеста "Чудеснутые" (Brīnuma skartie) получает свой шлем с наушниками, задания (доступно на латышском, русском и английском языках) и отправляется в путь. Конечно, с соблюдением дистанции.

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Новая жизнь построенного в 1888 году Рижского цирка началась три года назад, когда после завершения долгих тяжб за наследство земля и здание (подробности — здесь) перешли под крыло Министерства культуры Латвии. Тогда же вступил в силу закон, запрещающий использование диких животных в цирке. В Риге решили развивать концепцию современного цирка, самый яркий пример которого — канадский Cirque du Soleil.

"Если традиционный цирк был рассчитан на детей, которых приводят родители или бабушки-дедушки, то новая стратегия — развлечение для всей семьи. Надеемся всех убедить, что цирк и без животных может быть интересным", — поясняет директор SIA Rīgas cirks Лиене Перконе. Сегодня здесь развивают три направления. Первое, художественное — привозят гастрольные постановки и продюсируют местные.

Foto: Publicitātes attēls

Второе — творческая резиденция: приезжают артисты (цирковые, фотографы, музыканты, художники) со всего мира, которые живут две недели в Риге и вдохновляются цирком на творчество. На выходе — спектакль, выставка, концерт… Так, прошлой весной шведские резиденты создали постановку Svalbard Cabare Night с метафорами традиционного цирка и животных. Участие в спектакле приняла большая часть зрителей. При творческой резиденции в помещениях бывшей конюшни обжился и театр Kvadrifrons (подробности про смелую постановку LV vs RU — здесь). В рамках программы Skolas soma школьники могут увидеть две новых цирковых постановки "X=cirks" и "Лимоны и мед".

Foto: Publicitātes attēls

На фото: интерактивная экскурсия "Чудеснутые".

Третье направление — образование. Открыта цирковая школа. В этом году запустили и группу для взрослых. Здесь же устраивают мастер-классы от приезжающих в Ригу профессионалов. В планах — совместный с Академией культуры курс подготовки к вступительным экзаменам в высшие европейские цирковые школы…

Foto: Publicitātes foto

На фото: интерактивная экскурсия "Чудеснутые".

Представление о том, каким был Рижский цирк, дает созданный два года назад цирковой проект "Чудеснутые" — посвящение истории цирка и самому памятнику архитектуры. Билеты на эту необычную постановку-экскурсию раскупают очень быстро (как раз сейчас новая порция поступила в продажу). Каждый из 20 участников получает шлем с наушниками и своим текстом-маршрутом по зданию.

Foto: Publicitātes attēls

На фото: так будет выглядеть обновленный Рижский цирк.

Осенью администрация и школа перебираются во временные помещения — занятия цирковой школы и представления будут проводить в разных залах Риги. С октября намечен первый этап строительных работ, который продлится до конца 2021 года. — утепление, укрепление и смена купола… "Построенная 131 год назад конструкция из железнодорожных рельсов уникальна, в то время это была абсолютная инновация, — рассказала Лиене Перконе. — Она до сих пор в хорошем состоянии, но мы оставим ее для красоты, а вокруг соорудим металлическую опору, на которой будут держаться все функциональное подвесное оборудование и новый купол из клееных древесных блоков, что обеспечит энергоэффективность и звукоизоляцию".

Foto: Publicitātes attēls

На фото: так будет выглядеть обновленный Рижский цирк.

После первого этапа цирк снова заработает, откроется внутренний дворик со стороны ул. Меркеля, где посетители смогут посидеть и отдохнуть. Параллельно будут искать деньги на остальные этапы строительства. Арену сохранят, как большой зал для круговых и фронтальных постановок. В перспективе трибуны смогут трансформироваться под разные постановки. После первого этапа зал блэк-бокс останется в помещении бывшей конюшни, также в основном здании разместятся и арт-резиденции.

В последующих этапах строительства со стороны улицы Калныня появится новый корпус зала black-box, цирковой школы и тренировочной базы. Очертания фасада вернутся к историческому варианту 19-го века, который позволяет лучше видеть купол. Уберут надстройки советского времени, ставшие причиной крена здания. Часть квартала между улицами Меркеля и Калныня в дневное время станет сквозным проходом, а главный вход в цирк переместится в живописный дворик.

На первый этап выделено около 3 млн. евро из европейских структурных фондов.

О том, какие еще крупные многомиллионные объекты культуры в ближайшем времени могут появиться в Латвии — здесь.