Рижский детсад №233 полностью ушел в карантин
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После того, как было констатировано несколько положительных тестов на Covid-19, с 4 декабря карантин установлен для всего Рижского 233-го дошкольного образовательного учреждения.

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Положительный тест на Covid-19 был констатирован у нескольких работников учреждения, в том числе, педагогов и технического персонала. Всего в учреждении 10 групп, которые посещает 210 воспитанников.

Родители воспитанников этого дошкольного учреждения будут проинформированы о ситуации в учреждении и дальнейшем режиме работы.

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