Рижский Дом конгрессов после перестройки будет переименован
Foto: LETA

В декабре начнется перестройка Дома конгрессов в Риге, который после ее завершения будет называться концертным залом Кронвалда, сообщила агентству LETA директор по маркетингу и коммуникации Rīgas nami Агнесе Кведере.

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В декабре Rīgas nami планирует приступить к реализации одного из крупнейших проектов в своей истории, начав первую очередь перестройки Дома конгрессов. Проект предусматривает увеличение количества мест для зрителей в Большом зале до 1283, улучшение технического оснащения сцены и акустики, обновление вестибюля и других помещений общего пользования.

Затраты на первую очередь проекта составят 14,5 млн евро. Большую часть финансирования Rīgas nami планирует привлечь в виде займа из Госказны, а вложения самого предприятия составят около 1 млн евро.

Строительная компания UPB планирует завершить перестройку Дома конгрессов к лету 2023 года.

Как отметила руководитель Дома конгрессов Мара Лиепиня, здание больше не выполняет те функции, для которых предназначалось, когда было построено в 1982 году, а также с момента постройки в здании не проводился капитальный ремонт.

Руководитель Rīgas nami Винета Верика отметила, что смена названия станет новым началом и для здания, и для парка Кронвалда и его окрестностей, и для Риги как места культурного туризма. Новое название концертный зал получит не только благодаря его расположению в парке Кронвалда, но и в честь большого вклада Атиса Кронвалда в развитие латышской культуры.

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LETA

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