Рижский избирком утвердил результаты выборов в городскую думу

Рижская городская избирательная комиссия сегодня утвердила результаты досрочных выборов в Рижскую думу после того, как в четверг к ним были добавлены ранее признанные недействительными голоса с трех избирательных участков.

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Выборы прошли 29 августа, но после того, как стало известно о том, что на трех участках обнаружены непроштампованные конверты с бюллетенями для голосования, четыре партии оспорили результаты выборов.

В четверг в Доме конгрессов Рижская избирательная комиссия и избирательные комиссии 74-го, 97-го и 144-го избирательных участков провели пересчет голосов. Добавление не учтенных голосов на трех избирательных участках не повлияло на предварительный состав новой думы, сообщила агентству ЛЕТА представитель Центральной избирательной комиссии Лаура Захарова.

После добавления 661 ранее не учтенного голоса не изменилось ни распределение мандатов между партиями, ни депутатский состав.

Председатель комиссии Юрис Кокинс сообщил, что сейчас комиссия должна оформить документы, отправить информацию для публикации в Latvijas Vēstnesis. В издании сообщили, что, скорее всего, решение будет опубликовано в понедельник, 21 сентября или во вторник, 22 сентября. Это значит, что первое заседание Рижской думы можно будет созвать в период с 2 октября по 11 октября.

Кокинс рассказал, что получил много звонков с просьбой созвать заседание как можно скорее. Он это расценивает как давление на избирательную комиссию. По его словам, заседании, скорее всего, будет созвано ни в первый и не в последний возможный день.

В Рижскую думу прошли семь политических сил. Победивший список "Для развития/За!" и "Прогрессивных" получил 18 депутатских мандатов, "Согласие" - 12, "Новое Единство" - 10, Национальное объединение и Латвийское объединение регионов - семь, "Честь служить Риге" - пять, Русский союз Латвии и Новая консервативная партия - по четыре.