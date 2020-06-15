Рижский концертный зал, возможно, построят на месте Всемирного торгового центра у парка Кронвальда

Министерство культуры изменило планы по строительству Рижского концертного зала. Вместо поиска земли от частного инвестора, ведомство предлагает снести старое здание Всемирного торгового центра, сообщает Re:Baltica.

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Предложение снести старое здание и на его месте построить концертный зал будет выдвинуто на сегодняшнем заседании по сотрудничеству. Министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) надеется, что решение будет утверждено уже в этот вторник.

Здание Всемирного торгового центра было построено в 1974 году и принадлежит государству. Его состояние очень плохое и ремонт обойдется в миллионы евро. Пунтулис считает, что больше смысла будет, если его снести и построить на его месте новое здание. Министерство планирует объявить новый конкурс проектов, так как предыдущий проект архитектора Андиса Силиса был создан специфически для AB дамбы.

Ранее проект на AB дамбе был отвергнут из-за дороговизны, а Рижская дума не согласилась перестраивать Дом Конгрессов. Поэтому прозвучали два потенциальных решения - строить здание на Андрейосте или в районе Сканстес. Журналисты Re:Baltica выяснили, что предприятие, предлагающее землю у Андрейосты тесно связано с семьей Шкеле, а от концертного зала получат выгоду бизнес-партнеры семьи Шкеле.

Тогда Пунтулис продолжал защищать идею строительства концертного зала на Андрейосте, но сейчас его мнение изменилось. Тем не менее он не отказывается от привлечения частного инвестора, так как не уверен, что у государства найдется необходимая для строительства сумма.