Рижский марафон надеется привлечь 30 000 участников в этом году

Рижский марафон Rimi надеется 6 и 7 мая этого года собрать около 30 000 участников как минимум из 70 стран мира — это будет рекордное число бегунов после пандемии. Предполагается, что в майские выходные дни марафона в Ригу приедет не менее 6000 гостей из-за рубежа, сообщает агентство LETA.

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По прогнозам организаторов, наибольший прирост участников испытает километровая дистанция, которая 6 мая может собрать почти 3000 участников. Организаторы установили лимит в 8000 участников на олимпийский День защиты детей, который пройдет 6 мая у памятника Свободы.

7 мая будут наиболее представлены дистанции 10 и 5 километров, где ожидается 5000 и 8000 бегунов соответственно, а на более длинных дистанциях — полумарафон и марафон — около 4000 и 1500 участников соответственно.

Около 500 команд латвийских компаний будут соревноваться в командном кубке Rimi. Команды будут соревноваться в трех категориях — от 15 до 29 участников, от 30 до 49 участников и более 50 участников. В командном зачете победители будут определяться по индивидуальным результатам участников в возрастных группах.

Те, кто дойдут на всех дистанциях, получат медали, разработанные художником-графиком Паулисом Лиепой. "Капля пота как центральный образ медали — это дань упорству, выносливости и поту бегунов", — пояснил автор дизайна медали.

Отмечая восстановление народных видов спорта после пандемии, организаторы приглашают участников выйти на старт мероприятия в остроумных, ярких, креативных и необычных праздничных нарядах.