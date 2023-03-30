Рижский марафон надеется привлечь 30 000 участников в этом году
Foto: LETA

Рижский марафон Rimi надеется 6 и 7 мая этого года собрать около 30 000 участников как минимум из 70 стран мира — это будет рекордное число бегунов после пандемии. Предполагается, что в майские выходные дни марафона в Ригу приедет не менее 6000 гостей из-за рубежа, сообщает агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По прогнозам организаторов, наибольший прирост участников испытает километровая дистанция, которая 6 мая может собрать почти 3000 участников. Организаторы установили лимит в 8000 участников на олимпийский День защиты детей, который пройдет 6 мая у памятника Свободы.

7 мая будут наиболее представлены дистанции 10 и 5 километров, где ожидается 5000 и 8000 бегунов соответственно, а на более длинных дистанциях — полумарафон и марафон — около 4000 и 1500 участников соответственно.

Около 500 команд латвийских компаний будут соревноваться в командном кубке Rimi. Команды будут соревноваться в трех категориях — от 15 до 29 участников, от 30 до 49 участников и более 50 участников. В командном зачете победители будут определяться по индивидуальным результатам участников в возрастных группах.

Те, кто дойдут на всех дистанциях, получат медали, разработанные художником-графиком Паулисом Лиепой. "Капля пота как центральный образ медали — это дань упорству, выносливости и поту бегунов", — пояснил автор дизайна медали.

Отмечая восстановление народных видов спорта после пандемии, организаторы приглашают участников выйти на старт мероприятия в остроумных, ярких, креативных и необычных праздничных нарядах.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Будни курьера — какие они?
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3