Рижский окружной суд вернул арестованную квартиру художнику Вилипсонсу

Коллегия Уголовного суда Рижского окружного суда решила отменить часть решения Суда Видземского предместья города Риги о действиях с преступно нажитым имуществом и вернула квартиру художнику Айварсу Вилипсонсу, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Остальная часть решения осталась неизменной. Решение Рижского окружного суда неоспоримо и сегодня вступило в силу.

Как уже сообщалось, Суд Видземского предместья Риги удовлетворил ходатайство

следователя Госполиции по делу об имуществе, приобретенном преступным путем, в котором просили признать квартиру художника Айварса Вилипсона, арестованную в ходе уголовного производства, имуществом, приобретенным преступным путем, и вернуть ее пострадавшей стороне — государству.

Вилипсонс приобрел квартиру не зная, что один из предыдущих владельцев её заполучил мошенническим путем. Как ранее сообщали журналисты передачи De facto Латвийского телевидения, уголовный процесс управлением Госполиции Рижского региона был начат в еще 2014 году, полиция как минимум три года (до 2017-го, когда Вилипсонс покупал квартиру) не проинформировала Земельную книгу о ведущемся следствии. При оформлении документов в Земельной книге ничто не предвещало беды.

Аналогичный случай произошел с Ириной Бейнарович, которая в 2015 году купила квартиру на ул. Авоту. В 2019 году полиция заявила, что накладывает арест на этот объект.

В начале марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к Уголовно-процессуальному закону, защищающие интересы добросовестного покупателя в случаях, когда купленная им недвижимость впоследствии оказывается полученной преступным путем и может быть конфискована государством.