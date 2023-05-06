Рижский парк Алдара собираются переименовать в Даудеру

Рижская дума планирует переименовать парк Алдара в Саркандаугаве в парк Даудеру, сообщает LETA.

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Переименование поддержала Рижская комиссия по топонимам и названиям объектов среды по просьбе Музея истории, чтобы отдать преимущество историческим названиям.

Одна из структурных единиц музея — музей Даудери, созданный в 1897 году в особняке хозяина пивоварни Адольфа фон Бингнера. Территория парка возникла в 60-х — 80-х годах прошлого века, когда ее отделили от комплекса пивного завода и сделали общедоступным местом после строительства Рижской средней школы №28 на улице Гауйиенас. Сейчас на территории пивного завода больше нет активного производства.

Комитет развития города примет решение о переименовании в понедельник, 8 мая.