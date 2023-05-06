Рижский парк Алдара собираются переименовать в Даудеру
Foto: Publicitātes attēli

Рижская дума планирует переименовать парк Алдара в Саркандаугаве в парк Даудеру, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Переименование поддержала Рижская комиссия по топонимам и названиям объектов среды по просьбе Музея истории, чтобы отдать преимущество историческим названиям.

Одна из структурных единиц музея — музей Даудери, созданный в 1897 году в особняке хозяина пивоварни Адольфа фон Бингнера. Территория парка возникла в 60-х — 80-х годах прошлого века, когда ее отделили от комплекса пивного завода и сделали общедоступным местом после строительства Рижской средней школы №28 на улице Гауйиенас. Сейчас на территории пивного завода больше нет активного производства.

Комитет развития города примет решение о переименовании в понедельник, 8 мая.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как появились пакоматы?
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Как появились пакоматы?
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?
Что вы знаете о бренде Miele? Пройдите тест и выиграйте!
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!