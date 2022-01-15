Рижский порт за прошлый год обслужил свыше 2000 пассажиров
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По итогам 2021 года Рижский морской порт обслужил 2005 пассажиров круизных лайнеров. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса порт был закрыт для круизных кораблей, сообщает агентство LETA.

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При этом в 2021 году Рижский порт не принял ни одного пассажира с регулярных паромных рейсов, поскольку паромное сообщение с другими странами пока так и не возобновилось. Об этом сообщает пресс-служба порта.

Компания Tallink Grupp, обеспечивающая регулярное паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом, в прошлом году перевозки по этому маршруту не выполняла. Компания не планирует восстановить маршрут Рига - Стокгольм как минимум до весны этого года.

В 2019 году (до начала пандемии короновируса) Рижский порт всего обслужил 868 653 пассажира (на 0,2% меньше, чем годом ранее), из них 69 207 пассажиров прибыли в Ригу на круизных кораблях (на 7,5% меньше, чем в 2018-м).

В 2020 году в порту Риги обслужили 278 759 пассажиров, что на 67,9% меньше, чем в 2019 году, пассажиров круизных клайнеров в порту не было.

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