Рижский районный суд просит Суд ЕС ускорить процесс над Илмаром Римшевичем

Рижский районный суд в Юрмале попросил Суд ЕС применить ускоренную процедуру судопроизводства, чтобы получить ответы на вопросы к бывшему главе Банка Латвии Илмару Римшевичу, которому членство в Совете Европейского центрального Банка давало иммунитет в отношении криминального преследования, сообщает LETA.

В прошлую пятницу Рижский районный суд в Юрмале приостановил судопроизводство по уголовному делу, в котором Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс обвиняются в коррупции. До получения всех ответов от Суда ЕС. В частности, латвийский суд интересует, можно ли против Римшевича вести процессуальные действия, если обвинение не связано с исполняемыми им обязанностями в институции Евросоюза, но обвинение связано с деятельностью, которая вытекает из выполнения должностных обязанностей в стране, члене ЕС.

Уголовное дело, в котором Римшевич и Мартинсонс обвиняются в связях с коррупцией, Рижский районный суд начал рассматривать в ноябре. Экс-главе Банка Латвии вменяется два преступления — получение взятки (оплаченного отдыха) и денежного вознаграждения. Также его обвиняют в легализации преступно нажитых средств. Мартинсонса обвиняют в поддержке и принятии предложенной взятки, а также в легализации преступно нажитых средств.

Также начат процесс против компании — за насильственное влияние в использовании средств. 24 мая прокурор Йиргена приняла новое решение — дополнить обвинения 250 000 преступно нажитых средств. Прокуратура считает, что эти четверть миллиона евро Римшевич использовал, чтобы купить недвижимость на компанию, тайным совладельцем которой стал он сам. Название этой фирмы прокуратура не открывала, но по данным передачи TV3 "Nekā personīga", это дополнение к делу связано со сделкой по покупке компанией Мартинсонса "MM Investīcijas" недвижимости в Юрмале на ул. Базницас, 2.

Как считает прокурор, летом прошлого года, БПБК начало это дело по заявлению двух акционеров ликвидируемого сегодня "Trasta за передачу информации в органы порядка. Один из акционеров обратился к Римшевичу в 2010 году с просьбой повлиять на решение FKTK, предлагая оплатить поездку на Камчатку. А два года спустя тот же акционер и еще один просили решить другие вопросы с FKTK, за что тогдашний глава Банка попросил полмиллиона в двух частях — до и после нужного решения. По словам прокурора, у Мариса Мартинсонса в этой схеме была роль посредника, за что он получал 10% от суммы.

Римшевич и Мартинсонс свою виновность отрицают.

21 декабря Илмара Римшевича сменил на посту главы Банка Латвии его бывший коллега Мартиньш Казакс.