Рижский роддом пожертвовал коллегам в Украине 10 тысяч евро
Foto: Shutterstock

В знак солидарности с народом Украины Рижский родильный дом пожертвовал 10 000 евро на поддержку украинских родильных домов. Средства будут направлены в том числе на приобретение лекарств и предметов медицинского назначения, сообщает агентство LETA.

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Несмотря на то, что на работу Рижского роддома в этом году повлияли негативные внешние факторы, в том числе рост цен на энергоносители, Covid-19 и снижение рождаемости, продуманное управление позволило сохранить финансовую устойчивость и получить прибыль в размере 960 366 евро за три квартала текущего года.

Ежегодно большая часть прибыли Рижского роддома направляется на развитие компании, инвестирование в инновационные медицинские технологии и улучшение инфраструктуры, в том числе повышение энергоэффективности (например, на установку солнечных батарей на крышах зданий).

По словам представителей роддома, у рижской компании достаточно финансовых резервов для реализации инвестиционных проектов и покрытия расходов хозяйственной деятельности, поэтому можно сделать пожертвование Украине и продолжить начатую программу помощи.

Как заявила председатель правления Рижского роддома Санта Маркова, цель пожертвования - улучшить условия безопасности и комфорта для беременных женщин и новорожденных в Украине.

SIA Rīgas dzemdību nams является предприятием, полностью принадлежащим Рижскому самоуправлению. В прошлом году предприятие работало с оборотом 14,5 млн евро и прибылью 1,11 млн евро, по информации Firmas.lv.

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