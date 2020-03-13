Рижский роддом запретил третьим лицам присутствовать при родах: не пускают даже отцов

В связи с объявленным в Латвии по поводу распространения коронавируса чрезвычайным положением Рижский родильный дом принял решение с сегодняшнего дня прекратить прием пациентов, а также запретить присутствовать при родах третьим лицам — в том числе партнеру роженицы, ее родственникам, подругам итд.

В свою очередь, тем сопровождающим лицам, которые по ситуации на утро пятницы, 13 марта, уже находились в помещениях Рижского роддома, до момента выписки пациентки придется следовать правилам внутреннего распорядка, которые изменены в связи с карантином.

Передача любых посылок будет организована через центральный пост охраны (вестибюль входа "А"), а посетителей к пациенткам пустят лишь в день выписки, и не более чем на 15 минут.

Как пояснили DELFI представители Рижского роддома, ограничения введены, чтобы защитить здоровье мамочек и новорожденных, а также поддержать соблюдение всеобщих мер эпидемологической безопасности.