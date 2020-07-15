Рижский университет Страдиня и в сентябре продолжит удаленный процесс обучения

Рижский университет им. Страдиня (РУС) до начала октября будет осуществлять образовательный процесс в удаленном формате, сообщил проректор РУС Гунтис Бахс.

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По словам представителя университета Норы Гедини, Бахс подчеркнул, что безопасность является стабильной ценностью университета, поэтому для эпидемиологической безопасности студентов и преподавательского состава РУС стал первым высшим учебным заведением в Латвии, которое в марте перешло на удаленное обучение.

По этой уже причине руководство университета решило начать учебу в новом академическом году в удаленном формате.

В то же время на программах социальных наук, осуществляемых в РУС, студентам первого курса все же нужно будет посещать до 20% лекций очно, соблюдая меры эпидемиологической безопасности. На этих программах обучение проходит в меньших группах, чем на медицинских направлениях.

В октябре весь вуз перейдет на очные занятия, при этом руководство РУС будет следить за решениями правительства и принимать дальнейшие решения в соответствии с ними.