Рижский зоопарк отмечает 30 лет со дня присуждения статуса "национального зоопарка"

Сегодня, 22 декабря, исполняется 30 лет с тех пор, как Рижский зоопарк получил статус национального зоопарка.

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Как сообщили порталу Delfi в Рижском зоопарке, 22 декабря 1992 года решением Верховного совета зоопарку был присужден статус национального зоопарка. Этим важным решением была оценена работа, проделанная Рижским зоопарком за 80 лет его существования, что подняло его на новый, национальный уровень.

В ноябре того же года Рижский зоопарк был принят в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов (EAZA).

Всего в Рижском зоопарке обитают 398 видов и 3356 животных. В общее количество не включены беспозвоночные, живущие колониями, например, муравьи-листорезы, тараканы, кузнечики, саранча, палочники и другие. Из них размножаются более четверти видов или почти 38%.

Более 27% из них или 110 видов включены в Международную красную книгу - три вида вымерших в дикой природе улиток, 16 видов, находящихся под угрозой исчезновения, 27 видов, находящихся под серьезной угрозой исчезновения и 38 чувствительных видов.

В свою очередь, 25 видов включены в списки особо охраняемых видов Латвии, например, большой тритон, зеленая жаба, песчаная жаба, болотная черепаха, беркут, малый подорлик, сизоворонка, серый волк, обыкновенная рысь и серый тюлень.

Рижский зоопарк активно участвует в сохранении и реинтродукции редких и охраняемых животных.

Кроме того, при поддержке Европейского фонда сплочения зоопарк реконструировал построенный 110 лет назад Дом обезьян, а также создает Образовательный центр окружающей среды, где одновременно смогут учиться три группы заинтересованных.