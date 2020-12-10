Рижским педагогам выделят пособие за работу в условиях пандемии Covid-19
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Педагоги рижского самоуправления — учителя общеобразовательных и профессиональных школ, воспитатели, педагоги учреждений образования по интересов — получат единоразовое пособие в размере 75 евро за работу в условиях пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Каждому из 11 513 педагогов будет выплачено 75 евро. Всего на эту цель выделено 863 475 евро из средств резервного фонда Рижской думы.

"Педагоги, выполняя свою основную задачу, сумели мобилизоваться и обеспечить соблюдение установленных в стране требований эпидемиологической безопасности. Из-за объявленной в стране чрезвычайной ситуации увеличилась интенсивность труда педагогов, которые организуют и обеспечивают и очную, и удаленную учебу. В этот период педагоги должны непрерывно приспосабливаться к изменениям условий труда и находить творческие решения, чтобы дети могли получать качественное и полноценное образование. Мы видим, каким напряженным является труд учителей, и мы решили материально поддержать их, выделив единоразовое пособие", — обосновал решение о выделении пособия председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Рижское самоуправление получило от Латвийского профсоюза работников образования и науки письмо, в котором высказана просьба обеспечить равные возможности получения материальной поддержки педагогам всех учреждений образования. Решение о выплате пособий было принято в срочном порядке.

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