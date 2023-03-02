Рижским вокзальным часам предстоит ремонт

Будут отремонтированы одни из часов на башне Рижского центрального вокзала, сообщили агентству LETA в ТЦ Origo.
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Одни из часов в данный момент не работают — у них выключено освещение. Остальные трое часов работают нормально.
Представитель по связям с общественностью Origo. Джейна Стейнберга рассказала, что ремонт будет проведен в кратчайшие сроки, а до тех пор людей просят смотреть на стрелки трех других циферблатов.
Ремонт планируется завершить в течение двух недель.
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