Рижским вокзальным часам предстоит ремонт
Foto: LETA

Будут отремонтированы одни из часов на башне Рижского центрального вокзала, сообщили агентству LETA в ТЦ Origo.

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Одни из часов в данный момент не работают — у них выключено освещение. Остальные трое часов работают нормально.

Представитель по связям с общественностью Origo. Джейна Стейнберга рассказала, что ремонт будет проведен в кратчайшие сроки, а до тех пор людей просят смотреть на стрелки трех других циферблатов.

Ремонт планируется завершить в течение двух недель.

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