Рижское самоуправление не продлит договор с Clean R об уборке снега с тротуаров

Компания Clean R не справляется с очисткой тротуаров столицы от снега, поэтому самоуправление Риги не будет продлевать договор с этой компанией со следующего года.

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Рижская дума сообщила агентству LETA, что на внеочередном заседании Комитета по жилью хозяйству и окружающей среде в среду, 22 декабря, был рассмотрен ряд решений по улучшению уборки тротуаров зимой, в том числе ускорение принудительной уборки тротуаров с участием полиции Рижского самоуправления.

Депутаты также обсудили проблемы с городскими зимними тротуарами, общая площадь которых составляет около полумиллиона квадратных метров. Было признано, что подрядная компания Clean R не выполняет свои обязательства и не будет продлевать свой контракт со следующего года.

Уже в начале декабря в интервью программе Латвийского телевидения Rīga panorāma заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис ("Новое Единство") признал возможность расторжения договора с Clean R из-за неудовлетворительного снега.

Гунтарс Левикс, член правления Clean R, сообщил LETA в то же время, что Clean R контролирует лишь около 5% тротуаров в трех пригородах Риги, поэтому было бы неправильно выделять компанию как главного виновника нечистый снег.

На латвийском уровне Clean R управляет в общей сложности почти 700 километрами улиц и уборкой дорог зимой, а также более 1,82 миллиона квадратных метров общественной и частной территории. В свою очередь, в Риге компания обеспечивает чистоту тротуаров на подконтрольных территориях — в сумме они составляют около 5% всех тротуаров и площадей в трех пригородах Риги.

С Clean R заключен контракт до 1 января 2022 года с правом продления.

В начале декабря Резекненская городская дума также решила, что расторгнет договор с Clean R из-за неочищенных от снега тротуаров.

Предприятие Clean R было зарегистрировано в 2004 году и имеет уставный капитал 1,2 миллиона евро. Единственным владельцем компании является TAK investīcijas, а реальным бенефициаром является Гунтарс Кокоревич.

В прошлом году оборот Clean R составил 41 028 млн евро, что на 6,3% меньше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 43,2% до 4,407 млн ​​евро.