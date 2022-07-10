Рижское самоуправление поможет желающим благоустроить дворы

Рижское самоуправление начинает программу поддержки проектов по благоустройству земельных участков, прилегающих к домам, сообщает Rus.LSM.lv. При этом денег пока дают немного — и не на всё.

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Большая часть столичных дворов в микрорайонах (и не только) выглядит примерно одинаково. Основной их отличительной чертой является разгромленный асфальт. Во вторую очередь — дорожки, которые состоят из старых советских бетонных плит, и кажется, будто они набросаны на землю произвольно: торчат во все стороны, и если двигаться тут ночью — то можно запросто переломать себе ноги.

Депутаты Рижской думы одобрили программу софинансирования благоустройства земельных участков, прилегающих к многоквартирным домам. Проще говоря — дума готова помочь жителям отремонтировать двор. Сейчас действуют подобные программы по утеплению и ремонту домов, рассказывает Ирина Микелсоне, представитель департамента городской собственности Рижской думы.

"Программа предусматривает на данном этапе небольшие проекты по благоустройству в рамках прилежащего к жилому дому участка. Это могут быть небольшие работы, связанные с освещением. Это могут быть работы, связанные с ремонтом асфальтового покрытия. Подъездные дороги или дорожки для пешеходов", - говорит Микелсоне.

По ее словам, можно будет также построить ограждения для мусорных площадок, поменять какие-то элементы старых детских площадок, снести старые сараи, рекультивировать деградировавшую почву.

Максимальное софинансиврование по программе составит 50% от стоимости проекта — но не больше 10 тысяч евро. Плюс три тысячи на разработку строительного проекта. Программа начнет действовать со следующего года. "Это будет программа, которая длится всего лишь год. В том же году нужно проект подать и реализовать", — пояснила чиновница из РД.

Директор компании по обслуживанию домов Latvijas Namsaimnieks Олита Гедройца говорит, что такую программу ждали. Деньги небольшие, но все же подспорье домоуправлениям. В среднем проект по благоустройству двора возле пятиэтажного дома на 45 квартир с двумя подъездами стоит около 50-60 тысяч евро.

"Самая большая проблема — конечно, это асфальт! И наконец-таки мы получим софинансирование для этих работ. Очень хорошо, что и проекты софинансируются. Потому что проектирование сейчас стоит более пяти тысяч, и эти три тысячи будут очень полезны", - отмечает Гедройца.

Что касается согласия жителей, то тут обслуживающим компаниям помогли законодатели, которые снизили необходимый процент. Теперь для реализации проекта достаточно будет разрешения 50% жителей плюс 1 голос. Однако, если нужен будет кредит, то нужно согласие уже 75% собственников дома.

Руководитель Latvijas Namsaimnieks предвидит из-за этого сложности: "Самое большое препятствие будет, конечно же — решение жильцов. Здесь мы всегда сталкиваемся с тем, что тяжело получить одно мнение. Дом большой, много людей, у каждого свое мнение. У каждого свои приоритеты. Но мы будем над этим работать. Разъяснять. И что это лучше для них и повысит стоимость их имущества".

Впрочем, в Вентспилсе и Лиепае такие программы уже реализовывались. Только там софинансирование было от 65% до 100% на отдельные работы. При том, что потолок стоимости всего проекта — до 100 тысяч евро. В Риге же это — 10 тысяч.