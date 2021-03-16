Рижское самоуправление приняло план по борьбе с борщевиком Сосновского
Foto: DELFI Aculiecinieks

Жилищный комитет Рижской думы поддержал план борьбы с борщевиком до 2025 года.

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Борщевик Сосновского — инвазивный вид, ввезенный в Латвию в 1950-х — 1960-х годах как кормовое растение. Он опасен для людей (вызывает ожоги) и вытесняет местные растения, потому что очень быстро размножается.

Борьбу с борщевиком Рига ведет уже больше пяти лет. Первый план реализовывался с 2016 по 2020 год, сейчас принят план борьбы с этим сорняком на следующие пять лет.

По сравнению с прошлым годом, распространение борщевика в Риге замедлилось, хотя растение было констатировано на в общей сложности семи гектарах — в Агенскалнсе, Букулты, в центре, в Дрейлини, в Иманте, Катлакалнсе, Кенгарагсе, Румбуле, Дарзини, Межциемсе, Петерсале, Андрейсале, Шампетерсе, Торнякалнсе, Зиепниеккалнсе и Золитуде.

Самоуправление борется с сорняком в первую очередь методом выпалывания его в вегетационный сезон. Это наиболее приемлемый для городской среды способ. Частники могут использовать также биологические, химические или комбинированные методы. Выпалывать борщевик на своей территории — это обязанность землевладельцев, о чем самоуправление в письменном виде предупреждает их каждую весну.

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