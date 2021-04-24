Рижское самоуправление призывает жаловаться на отсутствие контейнеров для сортировки мусора

Если по какой-либо причине управляющий дома не организовал сбор рассортированных отходов, не заказал сортировочные контейнеры или, наоборот, убрал их без причины, Департамент жилищного хозяйства и окружающей среды призывает жителей обращаться в самоуправление с жалобой.

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Сообщить о проблемах можно по почте atkritumi@riga.lv, указав адрес, управляющего домом и контейнеры для какого вида сортированных отходов жители хотели бы установить. При необходимости специалисты свяжутся с подателем информации, уточнив полученную информацию.

Специалисты Департамент жилищного хозяйства и окружающей среды передадут информацию о желании жителей сортировать отходы компании, обслуживающей конкретную зону, который свяжется с управляющим дома и предложит заключить соглашение о раздельном сборе отсортированных отходов и доставит необходимые сортировочные контейнеры.

Если управляющий домом не отреагирует или откажется заключить соглашение в течение двух-трех недель, Департамент жилищного хозяйства и окружающей среды на основании информации, представленной компанией по хозяйственному обслуживанию отходов, запросит у управляющего домом объяснения о причинах отказа в организации раздельного сбора отходов.

Обязательные правила Рижской думы предусматривают, что владелец или управляющий недвижимостью должен нести ответственность за организацию сбора отходов, информируя жителей о доступных услугах. В настоящее время Департамент жилищного хозяйства и окружающей среды все чаще получает информацию о случаях, когда не найдено решений по размещению необходимых контейнеров, особенно в жилых районах с многоэтажными домами.