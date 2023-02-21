Рижское самоуправление призывает жильцов покинуть также и опасное здание на улице Вентспилс

В связи с опасным состоянием здания ответственные службы Рижского самоуправления призвали жильцов дома на улице Вентспилс 25 добровольно покинуть жилые помещения и воспользоваться предложенной самоуправлением помощью до тех пор, пока здание не будет приведено в порядок. Напомним, что в субботу, 18 февраля, из-за образовавшихся трещин в зданиях были уже эвакуированы жильцов двух домов на ул. Кр. Валдемара.

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Здание находится в аварийном состоянии, и Департамент городского развития Рижской думы после проверки объекта признал: эксплуатация дома должна быть немедленно остановлена ​​до устранения опасности. Если жильцы не покинут здание добровольно, Рижской думе придется произвести принудительное выселение и ограничить доступ в здание. Жильцы должны добровольно покинуть здание до 28 февраля, а опасность в здании должна быть устранена до 30 июня.

До сих пор и самоуправление, и управляющий домом Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) регулярно общались с жителями, пытаясь найти решения для обустройства здания и предотвращения опасности, однако собственники квартир не могли договориться о конкретном порядке действий.

Аварийная ситуация в здании резко обострилась в тот момент, когда на прилегающем участке соседского дома был незаконно произведен снос сарая. Конкретное здание является памятником культуры, поэтому вся документация по зданию должна быть согласована с Управлением национального культурного наследия. 20 сентября 2022 года было организовано общее собрание собственников квартир для принятия решений по обслуживанию дома и правах управления. К сожалению, на общее собрание пришли только 5 из 15 собственников квартир жилого дома, поэтому решения по указанным вопросам не были приняты.

По заказу RNP был проведен технический осмотр здания, в ходе которого были выявлены проблемы. Также RNP заказал возможный проект реконструкции здания, после ознакомления со сметой жильцы дома могут принять решение о дальнейших действиях — снести, законсервировать или реставрировать здание.

В здании находятся три муниципальные квартиры, жильцам которых Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы предоставил временные жилые помещения. Собственники оставшихся 12 квартир теперь могут обращаться в самоуправление с просьбой об аренде временного жилья или должны искать временное жилье самостоятельно.

Жильцы, которые из-за ограниченных финансовых возможностей не могут переехать из дома ул. Вентспилс 25 на новое место жительства в столице, могут обратиться в Рижскую социальную службу за материальной помощью для покрытия расходов на переезд. Информацию можно получить по телефону 67012270

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Если здание непригодно для использования, Рижское самоуправление предлагает владельцам квартир как социальную помощь, так и возможность жить во временном жилье.

О социальной помощи эвакуированным жильцам

Эвакуированные жильцы имеют право на получение кризисного пособия от муниципалитета — до 620 евро на человека или до 1240 евро на семью. Пособие в кризисной ситуации можно запросить в течение двух месяцев со дня возникновения кризисной ситуации.

Жители могут подать заявление на получение кризисного пособия в Рижской социальной службе по телефону 67105048. Жителям также предлагается обращаться в Рижскую Социальную службу, если им нужна какая-либо другая помощь (например, одежда, продуктовые наборы, обновление документов или любая другая социальная поддержка). Дополнительную информацию о возможностях социальной помощи можно получить по телефону 80005055.

О временном жилье

Жителям, нуждающимся во временном жилье, сейчас предлагается номер в муниципальной гостинице (на срок до 5 суток). Узнать о возможностях такого размещения в гостинице можно, позвонив в Рижскую муниципальную полицию по телефону 110.

Пострадавшие и находящиеся в опасности лица имеют право на получение временного жилого помещения и единовременного пособия на ремонт в случае, если жилое помещение или жилой дом пострадали в результате террористического акта, стихийного бедствия, аварии или иного бедствия и если Департамент городского развития Рижской думы

принял решение о запрете эксплуатации жилого дома до устранения опасности.

Временное жилое помещение может быть предоставлено:

собственнику квартиры, который задекларирован по ул. Вентспилс 25 и не имеет других квартир в Риге;

арендатору, который задекларирован по адресу ул. Вентспилс, 25 и имеет действующий договор аренды.

Малообеспеченные жители, являющиеся собственниками квартир, могут зарегистрировать для получения правы аренды социальной квартиры, это следующие категории жителей:

отдельно проживающие лица, достигшие пенсионного возраста;

отдельно проживающие лица с инвалидностью 1 или 2 группы;

семьи, в которых все члены семьи являются лицами, достигшими пенсионного возраста, или лицами с инвалидностью 1 или 2 группы.

Для получения права проживать в арендных муниципальных квартирах сроком до 6 месяцев, но не более года, жители должны обратиться в Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы по адресу: улица Бривибас, 49/53. За консультациями следует обращаться телефону 67474700.

Если помещения будут признаны подлежащими реконструкции, собственники квартир смогут претендовать на единовременное пособие на ремонт — до 10 000 евро.

Важно! Жильцы также могут подавать заявления и лично обращаться за услугами, предоставляемыми самоуправлением, в Рижский центр жителей района. Более подробную информацию можно получить, написав на электронную почту такого центра: aic@riga.lv или позвонив по бесплатному номеру: 80000800.