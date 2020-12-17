Рижское самоуправление запретило митинги против коронавирусных ограничений
Foto: DELFI

Рижская дума не согласовала пикет против ограничений из-за Covid-19, который был запланирован на воскресенье. Мэр Риги Мартиньш Стакис ("Развитие/За!") написал об этом у себя в Twitter.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По его словам, исполняющая обязанности исполнительного директора Риги Элина Траутмане приняла такое решение на основании рекомендаций специалистов.

В четверг Траутмане созвала собрание специалистов, чтобы обсудить возможность выдать разрешение на митинг, который собирался проводить "Фронт народной власти" (Tautas varas fronte) — организация, которой руководят Еремеев, Янис Ламбертс и Роберт Раймо. В совещании участвовали представители думы, правоохранительных органов и организаторы мероприятия.

"Принимая во внимание рекомендации правоохранительных органов и заслушав организаторов, принято решение запретить мероприятие. Было видно, что организаторы не готовы обеспечить эпидемиологическую безопасность", — заявила Траутмане после совещания, подчеркнув, что безопасность и здоровье общества — превыше всего.

Советник и.о. исполнительного директора по юридическим вопросам Марис Кнокс сообщил, что организаторы акции не смогли аргументировано обосновать, какие меры будут предприняты, если на акцию придет больше 25 человек, при этом сложилось впечатление, что организаторы пытаются собрать на акцию как можно больше людей и сознательно нагнетать ситуацию.

Правоохранительные органы разрабатывают план на случай, если люди в воскресенье все же соберутся на несанкционированную акцию.

"Мы не боремся с пикетами, мы боремся с вирусом. Вчера мы потеряли 25 человек, 1000 новых заболевших. Это наши люди", — подчеркнул политик. По его словам, самоуправление не должно допустить, чтобы люди оказались под угрозой.

Ранее аналогичный запрет наложило самоуправление Валки, где митинг должен был пройти в субботу, 19 декабря.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

110

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Мартиньш Стакис
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
5 идей новогодних подарков для малознакомых людей
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
подать объявление >
Объявления
550 000 Квартира, Rīga, Centrs
230 000 Дом, Mārupes nov.
47 000 Квартира, Rīga, Centrs
125 000 Квартира, Rīga, Vecrīga
11 500 Дом, Neretas nov.
235 000 Дом, Babītes nov.
200 000 Дом, Rojas nov.
244 000 Дом, Babītes nov.
3 700 Квартира, Rīga, Centrs
135 500 Квартира, Rīga, Torņakalns
259 000 Квартира, Jūrmala, Dzintari
520 000 Квартира, Jūrmala, Dzintari
335 000 Дом, Ādažu nov.
450 000 Дом, Jūrmala, Melluži
400 000 Квартира, Rīga, Centrs
104 000 Квартира, Rīga, Centrs
110 000 Дом, Stopiņu nov.
198 000 Дом, Mārupes nov.
250 000 Дом, Carnikavas nov.
165 000 Квартира, Rīga, Centrs
132 000 Квартира, Rīga, Centrs
200 000 Дом, Garkalnes nov.
250 000 Квартира, Rīga, Pārdaugava
100 000 Дом, Jelgava
315 000 Дом, Jūrmala, Pumpuri
25 000 Дом, Carnikavas nov.
52 000 Квартира, Rīga, Sarkandaugava
155 000 Квартира, Rīga, Centrs
131 500 Квартира, Rīga, Centrs
250 000 Дом, Rīga, Jaunciems
110 000 Дом, Lielvārdes nov.
317 917 Квартира, Rīga, Āgenskalns
192 450 Дом, Ādažu nov.
66 000 Дом, Salaspils nov.
83 800 Квартира, Rīga, Jugla
66 050 Квартира, Rīga, Mežaparks
275 000 Дом, Rīga, Bolderāja
225 000 Дом, Garkalnes nov.
99 000 Дом, Jūrmala, Vaivari
145 000 Дом, Bauskas nov.
27 000 Квартира, Mārupes nov.
165 000 Квартира, Jūrmala
210 000 Дом, Mārupes nov.
235 000 Дом, Olaines nov.
280 000 Дом, Carnikavas nov.