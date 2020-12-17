Рижское самоуправление запретило митинги против коронавирусных ограничений

Рижская дума не согласовала пикет против ограничений из-за Covid-19, который был запланирован на воскресенье. Мэр Риги Мартиньш Стакис ("Развитие/За!") написал об этом у себя в Twitter.

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По его словам, исполняющая обязанности исполнительного директора Риги Элина Траутмане приняла такое решение на основании рекомендаций специалистов.

В четверг Траутмане созвала собрание специалистов, чтобы обсудить возможность выдать разрешение на митинг, который собирался проводить "Фронт народной власти" (Tautas varas fronte) — организация, которой руководят Еремеев, Янис Ламбертс и Роберт Раймо. В совещании участвовали представители думы, правоохранительных органов и организаторы мероприятия.

"Принимая во внимание рекомендации правоохранительных органов и заслушав организаторов, принято решение запретить мероприятие. Было видно, что организаторы не готовы обеспечить эпидемиологическую безопасность", — заявила Траутмане после совещания, подчеркнув, что безопасность и здоровье общества — превыше всего.

Советник и.о. исполнительного директора по юридическим вопросам Марис Кнокс сообщил, что организаторы акции не смогли аргументировано обосновать, какие меры будут предприняты, если на акцию придет больше 25 человек, при этом сложилось впечатление, что организаторы пытаются собрать на акцию как можно больше людей и сознательно нагнетать ситуацию.

Правоохранительные органы разрабатывают план на случай, если люди в воскресенье все же соберутся на несанкционированную акцию.

"Мы не боремся с пикетами, мы боремся с вирусом. Вчера мы потеряли 25 человек, 1000 новых заболевших. Это наши люди", — подчеркнул политик. По его словам, самоуправление не должно допустить, чтобы люди оказались под угрозой.

Ранее аналогичный запрет наложило самоуправление Валки, где митинг должен был пройти в субботу, 19 декабря.