Рижской Восточной больнице сделан выговор за недопуск мужчины к умирающей жене

Инспекция здравоохранения сделала выговор Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) за нарушение Закона о правах пациентов, которая в начале марта не разрешила мужчине навестить свою умирающую жену в отделении интенсивной терапии, сообщила агентству LETA старший специалист инспекции по отношениям с общественностью Ивета Балоде.

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Она пояснила, что во время проверки между инспекцией и руководителем отделения больницы и лечащим врачом скончавшейся пациентки прошли переговоры. Также инспекция встретилась и выслушала мужчину, которому было отказано в возможности встретиться с пациенткой.

В ходе проверки выявлены нарушения 3-го пункта 5-й статьи Закона о правах пациентов, который предусматривает права пациента на поддержку от семьи и других лиц во время лечения.

Больнице сделан выговор за нарушение Закона о правах пациентов. Если случай повторится, и больница, и врач могут быть подвергнуты административному наказанию.

Передача Латвийского телевидения "Панорама" в начале марта сообщала, что в больнице начата внутренняя проверка действий врача, которая не пустила мужчину к своей жене. Представители больницы отметили, что отказ в посещении является не "принятой практикой", а печальным стечением обстоятельств.

Представители RAKUS сухо прокомментировали агентству LETA ход внутреннего расследования, заявив, что расследование еще продолжается.