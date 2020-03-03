Рижскому автовокзалу нужно более 1,5 млн евро на реорганизацию работы во время строительства Rail Baltica

Реорганизация работы Рижского автовокзала на время строительства Rail Baltica обойдется как минимум в 1,5 млн евро, сообщает агентство LETA.

В 2021 году начнется строительство Rail Baltica и на это время половина территории автовокзала станет строительной площадкой, сказала председатель правления автовокзала Вайра Громуле. Сейчас посадка пассажиров проходит ближе к железнодорожной насыпи, но на время строительства она будет перенесена на сторону канала.

Кроме того, Рижский автовокзал разрабатывает новую информационную систему. Она позволит диспетчерам видеть, какие платформы посадки свободны и в случае необходимости оперативно менять место посадки, сообщая об этом пассажирам.

Громуле сказала, что для реорганизации работы автовокзала потребуются, по крайней мере, 1,5 млн евро.

Помимо прочего, руководство автовокзала обсуждает с политиками и Министерством сообщения возможность использовать территорию, которая освободится после сноса насыпи под железной дорогой.

Директор департамента реализации проектов Eiropas dzelzceļa līnijas Эйнарс Яунземс указал, что в проект Rail Baltica заложено финансирование на обеспечение непрерывной работы автовокзала. Сначала строители построят временные автобусные остановки, а на время работ появится заграждение, поглощающее пыль и шум.