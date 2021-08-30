RMS возобновит в Риге два маршрута экспресс-бусов
Foto: Rīgas mikroautobusu satiksme

Перевозчик Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) с 1 сентября возобновляет 304-й и 338-й маршруты экспресс-бусов, чтобы предоставить жителям возможность попасть в намеченные пункты.

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Экспресс-бусы 304-го маршрута (Вокзальная площадь - Кенгарагс - Югла) и 338-го маршрута (Иманта - Плявниеки) с 1 сентября будут курсировать только по рабочим дням. Сначала на данных маршрутах будут организованы отдельные рейсы утром, днем и вечером. Информацию о планируемых рейсах и расписание можно найти на сайте marsruti.lv.

Перевозчик напоминает, что перед посадкой в экспресс-бус и в салоне во время поездки, маска, закрывающая нос и рот, обязательна. В противном случае водитель имеет право отказать в поездке.

Фирма Rīgas mikroautobusu satiksme учреждена в 2012 году, она входит в группу B-Bus, которая в 2019 году на 505 автобусах, работавших на 165 маршрутах, перевезла 40 млн пассажиров. В B-Bus работают 1225 человек, из которых 912 - это водители автобусов. RMS обеспечивает пассажирские перевозки в Риге на 13 дневных маршрутах.

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