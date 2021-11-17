RNP: 44 непривитых сотрудника отстранены от работы, на предприятии 290 вакансий
Foto: F64

За последние две недели среди сотрудников Rīgas namu pārvaldnieks с 90% до 94% возрос охват вакцинацией. От исполнения обязанностей без сохранения зарплаты отстранены 44 непривитых сотрудника, еще десятки находятся на больничном или в отпусках — вопрос об их отстранении от исполнения обязанностей решится, когда они вернутся на рабочее место. В RNP приняты на работу 26 новых сотрудников.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Rīgas namu pārvaldnieks подчеркивает, что за последние месяцы охват вакцинацией среди работников удалось повысить на 20% и только за последние две недели — на 4%.

44 отстраненных сотрудника выполняли разные рабочие обязанности, но все же большинство — это дворники. Сейчас RNP тщательно анализирует возможности приема на работу только вакцинированных сотрудников, а также изучает возможные изменения форматов предоставления услуг, ищет механизированные решения для уменьшения воздействия нехватки рабочей силы на услуги, которые будут предоставляться клиентам

С момента объявления в стране чрезвычайной ситуации из-за Covid-19 на работу приняты 26 новых сотрудников. Однако сейчас на предприятии 290 вакансий, включая рабочие места, освобожденные отстраненными от исполнения обязанностей сотрудниками.

В целях обеспечения непрерывности оказания услуг в RNP введены жесткие требования эпидемиологической безопасности, проводится тестирование всех сотрудников, работающих очно, произведена переструктуризация работы. На ситуацию оказывает давление как недостаточный охват вакцинацией штата предприятия, так и то, что сотрудники болеют Covid-19.

"Государственная политика, установившая требования обязательной вакцинации в государственном секторе и в самоуправлениях, логична и в долгосрочной перспективе даст результат. Но, конечно, в краткосрочной перспективе из-за отстранения работников, возникают трудности с обеспечением полноценных услуг. Однако в долгосрочной перспективе мы компенсируем нехватку сотрудников новыми кадрами и широким использованием технических средств.В переходный период мы реализуем добровольную мобилизацию сотрудников всех структурных подразделений, чтобы помочь клиентам с уборкой помещений общего пользования в домах и территорий, привязанных к дому. Первая такая акция поддержки была проведена уже 13 ноября. Тогда 140 работников бюро RNP, в том числе руководство предприятия, посвятило этот день тому, чтобы плечом к плечу вместе с дворниками и уборщиками, обеспечить своим клиентам чистую и прибранную среду. Пандемия, вызванная Covid-19, никого не щадит, но работа на этом не останавливается. Мы рады, что мы так едины. Даже сегодня, накануне дня рождения страны, мы едины в работе и, выполнив свои прямые обязанности, посвятим время уборке домов наших клиентов", — заявил председатель правления RNP Роналдс Нейманис.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Rīgas namu pārvaldnieks Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
В октябре в Рижском порту наблюдался рост объема перевалки в сегментах наливных и генеральных грузов
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость