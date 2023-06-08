RNP будет штрафовать за неправильную сортировку мусора и парковку у контейнеров

Клиенты Rīgas namu pārvaldnieks могут обнаружить в своих коммунальных счетах новые статьи расхода: штрафы за неправильную сортировку отходов и за паркоку возле мусорных контейнеров, если машина загородила проезд мусороводу.

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Часто люди кидают отходы не в тот сортировочный контейнер: например, могут пластиковую бутылку закинуть в контейнер для стекла. Если водитель мусоровоза видит, что в контейнере вместе со стеклом оказывается пластик или бытовые отходы, он фотографирует содержимое, записывает адрес и не берет такой контейнер. А дом будет оштрафован — жильцы домов должны сами следить за тем, как выбрасывают мусор их соседи.

По словам члена правления RNP Лайлы Кейселе, ответственная сортировка поможет среднему жилому дому сэкономить за год до 1000 евро.

Так же RNP будет штрафовать тех, кто загораживает проезд мусоровозу — или неправильно припарковавшись, или разместив у контейнеров крупногабаритный мусор, перегоражвающий проезд.

Новый пункт в коммунальных счетах может появиться уже в этом месяце.