RNP делегирует взыскание долгов: данные о должниках будут доступны третьим лицам

С началом нового отопительного сезона Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) планирует изменить политику взыскания долгов: часть дел будет передана внешним поставщикам услуг (коллекторам). RNP призывает оплатить долги до 20 сентября.

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Самые заметные изменения, которые коснутся клиентов RNP, будут связаны с тем, что предприятие по взысканию долгов разместит информацию о должниках в регистре должников. Это может усложнить получение займа: товары в рассрочку, бытовой кредит, авто лизинг и ипотеку.

Коллектора также вправе предъявить счет в размере до 17 евро за процесс взыскания долга. RNP призывает своих клиентов оплатить долги до 20 сентября, чтобы избежать дополнительных затрат.

По словам члена правления RNP Бернхарда Малиновского, вопрос о том, как обеспечить отопление в домах, где платежная дисциплина не превышает 70%, все еще актуален. Несмотря на то, что ситуация с долгами меняется (в этом году к началу отопительного сезона сумма долгов составила 1,5 миллиона евро по сравнению с 2,6 миллионами евро годом ранее), RNP придется дополнительно связаться с жильцами почти двухсот рижских зданий, чтобы избежать проблем с подключением отопления.

Как сообщалось ранее, в течение прошлого года RNP неоднократно привлекал внимание к проблемам, связанным с подключением отопления, обращаясь к ответственным структурам Министерства экономики и Сейма, однако работа над проблемой со стороны министерства началась запоздало.

К концу отопительного сезона из 2616 домов с центральным отоплением, находящихся под управлением RNP, только 45 оказались без долгов. Поскольку при действующих нормативных актах ответственность за расчеты несет не поставщик услуг (производитель тепла) и не клиент, а посредник, необходимо найти долгосрочное решение проблемы.

RNP напоминает обращаться в Рижскую Социальную службу, если возникают финансовые сложности. Дополнительная информация доступна по бесплатному информационному телефону Департамента благосостояния Рижской думы 80005055 или по информационному телефону Рижской социальной службы 67105048. Актуальная информация также доступна на сайте самоуправления — здесь.