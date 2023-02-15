RNP: эксперимент по раздаче емкостей для раздельного мусора удался

Осенью жильцы некоторых многоквартирных домов Риги обнаружили у дверей своих квартир небольшие мусорники и биоразлагающиеся пакеты. Так муниципальное домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks провело эксперимент — готовы ли жители сортировать мусор, пишет rus.lsm.lv.

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Проект начался в октябре, в нем участвовали 1700 квартир в Риге. Он оказался удачным, признают в RNP. "Очень часто люди не сортируют, потому что у них не имеется отдельного контейнера для биомусора. Они не привыкли это делать, потому что большая часть сортировки связана именно с нашими привычками", — рассказал представитель домоуправления Крист Лейшкалнс.

Особо отличились жильцы на улице Вишкю, 7. Там за пять месяцев проекта объем отсортированных биологических отходов вырос в 5-10 раз.

Председатель правления мусороуборочного предприятия CleanR Валерий Станкевич считает такие итоги впечатляющими: "Если дома продолжат сортировать на таком же уровне и еще улучшат свои навыки в сортировке стекла, упаковки и других материалов — то однозначно их расходы на оплату вывоза бытовых отходов уменьшатся значительно".

Биологические отходы составляют примерно 35-40% от общего объема мусора.