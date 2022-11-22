RNP: если жители не могут оплатить счета за отопление, они должны обратиться в Соцслужбу

В случае, если жители не в состоянии оплатить счета за отопление, они должны обратиться за помощью в Социальную службу, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 председатель правления Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Роналдс Нейманис.

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Он сказал, что в этом году "платежная дисциплина" жителей находится на хорошем уровне, возможно, это тоже влияние пандемии, потому что люди меньше путешествовали, сделали сбережения, поэтому в настоящее время счета в основном оплачиваются вовремя.

В то же время Нейманис напомнил, что отопительный сезон только начался и счета по сравнению с прошлым годом могут быть на 15-20% выше, чем в прошлом сезоне.

Как подчеркнул Нейманис, если жители понимают, что оплачивать счета будет сложно, необходимо обратиться в Социальную службу за поддержкой. Также, наверное, стоит подумать о большей поддержке со стороны государства.

Ранее сообщалось, что RNP планирует снизить температуру отопления на 1-2 градуса в домах, чтобы сократить расходы примерно на 5-10%. Однако собственники квартир большинством голосов могут принять совместное решение не снижать температуру.