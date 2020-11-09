RNP и Rīgas satiksme принимают клиентов только по предварительной записи
Foto: LETA

Учитывая объявленный в Латвии режим чрезвычайной ситуации муниципальные предприятия Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) и Rīgas satiksme (RS) с понедельника, 9 ноября, принимают клиентов только по предварительной записи, сообщили порталу Delfi представители предприятий.

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Так, на прием в центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme можно записаться по информационному телефону 20361862 (платная услуга) или на домашней странице предприятия — здесь. В помещении центра клиент обязательно должен носить маску, прикрывающую рот и нос.

Одновременно RNP предлагает записаться на прем по телефону 8900 в рабочее время (с 8 до 20 часов) или на домашней странице предприятия — здесь.

Приходить на запланированный прием RNP призывает не ранее, чем за 5 минут до назначенного времени. В помещении центра клиент обязательно должен носить маску, прикрывающую рот и нос.

В RNP также напоминают, что многие вопросы можно решить на удалении, позвонив по телефону 8900 или отправив письмо на адрес э-почты rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, сообщение на домашних странице в социальных сетях Facebook и Twitter, или воспользовавшись почтовой услугу.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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