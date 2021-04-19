RNP: многоквартирные дома могут завершить отопительный сезон раньше
Foto: Shutterstock

Клиенты Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) могут принять решение о более скором завершении отопительного сезона, сообщает предприятие.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сейчас системы подачи отопления подстраиваются под температуру на улице, обеспечивая комфортную температуру в квартирах. Однако, если жильцы дома подозревают, что система не работает как надо, они могут связаться с предприятием Siltumserviss Rīga по номеру 80000610 и сообщить о неполадках.

Если же жильцы дома хотят завершить отопительный сезон, то уполномоченное лицо, общество или большинство жильцов должны отправить соответствующее решение в форме опроса домоуправу. Это можно сделать электронно по адресу rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv или оставить решение в почтовом ящике центров обслуживания клиентов RNP.

В этом сезоне отопление первому дому было подключено 11 сентября. На данный момент RNP, в связи с кризисом, не применяет проценты и штрафы за несвоевременную оплату счетов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Rīgas namu pārvaldnieks
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка