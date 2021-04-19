RNP: многоквартирные дома могут завершить отопительный сезон раньше

Клиенты Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) могут принять решение о более скором завершении отопительного сезона, сообщает предприятие.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сейчас системы подачи отопления подстраиваются под температуру на улице, обеспечивая комфортную температуру в квартирах. Однако, если жильцы дома подозревают, что система не работает как надо, они могут связаться с предприятием Siltumserviss Rīga по номеру 80000610 и сообщить о неполадках.

Если же жильцы дома хотят завершить отопительный сезон, то уполномоченное лицо, общество или большинство жильцов должны отправить соответствующее решение в форме опроса домоуправу. Это можно сделать электронно по адресу rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv или оставить решение в почтовом ящике центров обслуживания клиентов RNP.

В этом сезоне отопление первому дому было подключено 11 сентября. На данный момент RNP, в связи с кризисом, не применяет проценты и штрафы за несвоевременную оплату счетов.