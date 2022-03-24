RNP начинает активную работу по демонтажу нелегальных сетей электропередач

В четверг, 24 марта, начинается активная практическая работа для предотвращения угроз для собственности и жителей, которые могут быть вызваны незаконно построенными сетями электропередач, сообщает Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).

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В результате проверок были обнаружены существенные нарушения в некоторых зданиях — полностью проигнорированы требования пожарной безопасности и строительства надежных сетей электропередач. Для предотвращения таких потенциально опасных ситуаций будет проведен демонтаж сетей электронных коммуникаций.

RNP подчеркивает, что откладывать демонтаж размещенных кабелей уже невозможно. К сожалению, часто сети электропередач размещаются с нарушением правил Кабинета министров, например, в вентиляционных шахтах или дымоходах. Согласно правилам о строительном стандарте (LBN 262-15 "Сети электропередач"), внутренние кабельные линии должны быть скрыты в общедоступных местах — на лестничных клетках, в коридорах. В других общедоступных местах кабели следует установить в стояках (кабельных шкафах и вертикальных каналах, которые их соединяют).

В свою очередь, в подвалах, на чердаках и в подпольных шахтах кабели необходимо прокладывать в защитных трубах или размещать их на механических конструкциях, которые предусмотрены для крепления кабелей к зданиям.

Как указал председатель правления RNP Роналдс Нейманис, неподходящая инфраструктура может повлечь за собой серьезные риски для жителей. Кроме того, она портит техническое состояние дома в долгосрочной перспективе, подчеркнул Нейманис.

Старший инспектор Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Елена Григорьева отметила, что в случае, если ответственное за объект лицо или жители здания хотят улучшить его, например, обеспечить подключение интернету, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Также следует учитывать запреты на размещение электрокабелей в не подходящих или не предусмотренных для этого местах.

"Кроме того, запрещается использование дымоходов, систем механической и естественной вентиляции для электроустановок, сетей электропередач или других инженерных коммуникаций", — заявила Григорьева.

Ранее сообщалось, что 3 января этого года запущен процесс для приведения в порядок сетей электропередач в многоквартирных домах. В течение прошлого года RNP в дискуссиях с владельцами электрокоммуникаций пытался прийти к соглашению, однако компромисс найти не удалось.