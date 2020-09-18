RNP начнет массовое подключение к отоплению в октябре
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Согласно долгосрочному метеорологическому прогнозу, массовое подключение отопления домам в управлении Rīgas namu pārvaldnieks состоится в октябре, порталу Delfi сообщил представитель RNP Кристс Лейшкалнс.

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Долг жильцов за отопление RNP покроет из доходов предприятия, он составляет 2 633 559 евро. Лейшкалнс отметил, что покрытие долга из средств домоуправления не значит, что должники не должны будут вернуть деньги — RNP будет работать с должниками. Прежде чем подключать дом к отоплению, домоуправ оценит дисциплину уплаты счетов и перспективу вернуть долги.

"То, что нынешние нормативные акты неэффективны в борьбе с неплательщиками, создает дополнительные сложности для всех управляющих, но это не должно быть оправданием, чтобы не обеспечивать услугу. Сейчас надо продолжать работу над улучшением регулирования нормативных актов, чтобы целиком исключить такие ситуации в будущем", — заявил председатель правления RNP Роналдс Нейманис.

В этом году первый дом RNP был подключен к отоплению 11 сентября по просьбе уполномоченного лица. Это возможно сделать, если собственники полностью рассчитались за отопление и приняли общее решение подключить отопление раньше.

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