RNP надеется списать часть безнадежных долгов перед началом отопительного сезона
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Долг населения за отопление перед Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) будет сокращен более чем на 1 млн евро по сравнению с ситуацией годом ранее, сообщил агентству LЕТА представитель компании Кристс Лейшкалнс.

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Он рассказал, что в прошлом году RNP существенно изменило обмен информацией с клиентами, которые своевременно не рассчитались за полученные услуги, введя уведомления с напоминанием про срок уплаты и просрочку платежа.

В целом дисциплина оплаты услуг с момента введения новой системы за последние месяцы улучшилась на 30%, сообщает RNP.

Компания также работала над взысканием долгов. К осени сумма неоплаченных счетов составит около 1,5 млн евро. Год назад они составляли 2,6 млн евро.

В течение последнего месяца RNP также провело несколько встреч с Rīgas siltums по списанию безнадежных задолженностей в случаях, когда клиент объявлен неплатежеспособным или умер.

На переговорах достигнут значительный прогресс, поэтому не исключено, что часть безнадежных долгов будет списана к следующему отопительному сезону. Это может значительно облегчить подключение отопления, что в настоящее время проблематично из-за высокой задолженности.

Согласно данным Firmas.lv, принадлежащая самоуправлению компания по управлению жилыми домами RNP в 2020 году работала с оборотом 55,6 млн евро, а ее убытки составили 4,6 млн евро.

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LETA

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LETA

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Rīgas namu pārvaldnieks Rīgas siltums Отопление Рига Счета за отопление
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