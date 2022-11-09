RNP напоминает: отопление отключается, если на улице +12 градусов

По имеющимся в распоряжении предприятия Rīgas namu pārvaldnieks прогнозам синоптиков, в ближайшие дни воздух прогреется до +14 градусов. В связи с этим управляющая компания напоминает: все обслуживаемые дома оснащены автоматизированными тепловыми узлами, которые прекращают подачу тепла, если температура воздуха на улице составляет +12 градусов и выше.

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На предприятии подчеркивают, что эта осень необычайно теплая и рекорды тепла были побиты не только в октябре, но и ноябре. "Этот год отличается от предыдущих необычно длительным теплым периодом, на улице достаточно тепло, чтобы отопительная система не работала в полном объеме. Когда температура воздуха даже на второй неделе ноября достигает и даже превышает +12 градусов, централизованный теплоузел прекращает работу и подачу тепла в квартиры. Это оценивается позитивно, так как в условиях энергетического кризиса позволяет домашним хозяйствам сэкономить на плате за отопление", — говорит председатель правления Rīgas namu pārvaldnieks Роналдс Нейманис.

Как сообщалось, в этом году RNP начал подключать к отоплению дома 10 октября.

Если возникли финансовые затруднения с оплатой счетов, жителей призывают обращаться в Рижскую социальную службу лично или звонить по телефону 67105048. Также можно звонить на бесплатный телефон Департамента благосостояния Рижской думы 80005055.