RNP назвал причины, почему во многих дворах вовремя не скошена трава
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Обслуживающая компания Rīgas namu pārvaldnieks констатировала существенные сдвиги в плане покоса травы в рижских дворах.

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Покосом травы у домов, обслуживаемых RNP, занимаются два предприятия - SIA Clean R и SIA Ekozona. Чтобы по возможности быстрее решить возникшие проблемы, RNP организовал встречу с представителями этих предприятий. Коммерсанты написали объяснительные, обещали все исправить и впредь не нарушать указанные в договорах сроки.

Предприятия пояснили, что этот год сложный, так как на ход работ влияет не только геополитическая ситуация, но и погодные условия. Сильные дожди в мае и начале июня и последовавшая за ними волна жары повлияли на то, что покос травы запоздал. Качественный покос травы невозможен ни в сильный дождь, ни в жару (быстро перегревается техника). Кроме того, если столбик термометра держится выше отметки +25 градусов, рабочие не могут долго работать. Также негативно на выполнение сроков влияет тот факт, что запаздывают поставки необходимой техники и запчастей.

Что касается жаркой погоды, то одно из решений - косить газоны рано утром (например, с 5 до 6 утра) или поздно вечером. Однако, чтобы ввести такую практику, нужно чтобы "за" было большинство жильцов дома.

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