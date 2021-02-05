RNP недоволен чисткой снега во дворах Риги, под вопросом договор с поставщиком услуги
Foto: F64

Муниципальное домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) недовольно тем, как предприятие AS “Ferrus” справляется с чисткой снега во дворах Риги, сообщил Delfi представитель RNP Кристс Лейшкалнс. Предприятие отвечает за уборку снега во всех дворах Риги.

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По словам Лейшкалнса, предприятие многократно организовывало встречи с поставщиком услуг, указывая на необходимость незамедлительно исправить ситуацию.

“Ситуация, в которой наши клиенты, несмотря на заключенный договор, не получают качественной услуги, недопустима. Очистка снега не происходит в необходимом объеме. Это каждый день констатируют наши работники, мы об этом получаем информацию от наших клиентов, за такие ситуации мы получаем штрафы от Рижской муниципальной полиции”, - указал председатель правления RNP Роналдс Нейманис.

RNP указывает, что AS “Ferrus” длительно не может обеспечить выполнение условий договора и до сих пор не было существенных улучшений в оказании услуг. Поэтому домоуправление начало процедуру оценки договора, рассматривая возможность расторгнуть договор с поставщиком. Фирма получила договор осенью 2019 года благодаря тому, что предложила самую низкую цену за услугу.

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