RNP: платежная дисциплина клиентов достигла исторически высокого показателя

Платежная дисциплина клиентов Rīgas namu pārvaldnieks достигла исторически выского показателя и в конце 2022 года составила 84%, собщила представител компании Уна Греневица.

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В свою очередь, член правления RNP Бернхардс Малиновскис подчеркивает, что показателя удалось добиться несмотря на рост сумы счетов на 37% по сравнению с предыдущим годом.

Факторы, которые повлияли на платежную дисциплину: ответственное отношение к выполнению обязательств, своевременно выписанные счета, регулярное и активное напоминание, сотрудничество с компаниями по внесудебному взысканию задолженностей.

Количество домов, которые оплачивают все счета близко к 100% - выросло на 20%.

Одновременно в RNP указывают, что в реновированных домах можно снизить счета за услуги, главным образом за отопление. Расходы на отопление за один квадратный метр в реновированном и нереновированном домах могут отличаться даже больше, чем в два раза. Кроме того, в реновированных домах отопительный сезон можно начинать на месяц позже, а заканчивать на месяц раньше, и таким образом получить на два счета за отопление меньше.

Прошлый год RNP завершил с прибылью в размере 4,1 млн евро. Оборот компании по сравнению с 2020 годом вырос на неполных 10% и составил 61,149 млн евро.