RNP подключит отопление всем домам, в том числе и должникам

В пятницу, 8 октября, Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) начнет подключение отопления всем клиентам, даже тем, у кого есть долговые обязательства перед Rīgas Siltums.

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Планируется, что в ближайшие дни отопление будет обеспечено всем домам, находящимся в ведении RNP. Однако следует учитывать, что после этого планируются двухнедельные работы по стабилизации системы.

Председатель правления RNP Роналдс Нейманис заявил, что отопление всем будет подключено до понедельника.

"Социально ответственное решение Rīgas Siltums взять на себя исполнение обязательств в отношениях со своими клиентами позволит нам подключить всех потребителей RNP для отопления в течение следующих трех дней", — подчеркнул Нейманис.

За счет активной работы с должниками удалось добиться стремительного уменьшения долга в почти 10 раз — вместе 2,6 млн евро долг составляет 300 000 евро.Исторически это самый крупный долг, который RNP вернуло за отопление. Работа по взысканию долгов будет продолжена, а RNP будет работать над тем, чтобы Министерство экономики изменило правила, которые противоречат правам честных клиентов на получение услуг.

RNP уже более года настаивает на внесении изменений в нормативные акты, чтобы можно было подключать отопление без задержки. Действующий регламент составлен таким образом, что фактически не поставщик услуг (Rīgas Siltums) и получатель услуги — собственник квартиры — несет ответственность за взаиморасчеты, а посредник, которым является управляющая компания. Фактически система спроектирована так, что долги накапливаются у посредника. В результате Rīgas Siltums из-за некоторых неплательщиков может не подключать отопление всему дому.