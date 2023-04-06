RNP получил первую заявку на отключение отопления

Обслуживающая компания Rīgas namu pārvaldnieks получила первое заявление от дома с просьбой отключить отопление. Речь идет о реновированном доме по адресу ул. Дзелзавас 90, уполномоченные лица которого приняли решение отключить отопление с 11 апреля.

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Договор с AS Attīstības finanšu institūciju ALTUM о выделении еврофинансирования в размере 303 130,35 евро на проведение реновации этого дома был подписан 6 января 2022 года. Строительные работы были начаты 28 января того же года.

Начинать отопительный сезон позже и завершать раньше - лишь одно из преимуществ реновации здания. После утепления дома и перестройки отопительной системы есть возможность регулировать температуру отдельно в каждой квартире и наполовину снизить ежемесячные счета за отопление.

Продолжительность отопительного сезона могут устанавливать сообщество жильцов, приняв соответствующее решение, или уполномоченное домом лицо.

Окончание централизованного отопительного сезона планируется, основываясь на долгосрочных прогнозах погоды, которые сейчас показывают, что температура резко повысится во второй половине апреля и будет держаться на отметке +14 градусов, а порой будет достигать и +20 градусов. RNP продолжит анализировать тенденции и о решении завершить отопительный сезон проинформирует отдельно.

Важно отметить, что в условиях переменчивых погодных условий, когда ночью столбик термометра опускается до 0 градусов, а днем поднимается до +12 градусов, теплоузел в доме работает в режиме экономии. Когда на улице больше +12 градусов, автоматика перестает подавать тепло, поэтому жильцам домов не стоит беспокоиться о том, что батареи дома вдруг стали холодные.