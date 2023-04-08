RNP пожертвует Украине пять автомобилей Niva

В среду, 6 апреля, Рижская дума разрешила Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) пожертвовать пять автомобилей Niva на поддержку общества Украины.

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Балансовая стоимость автомобилей составляет ноль евро. Решение также предписывает предприятию покрыть все расходы, связанные с их транспортировкой.

Решением думы также установлено, что размер пожертвования не может превышать 20% от суммы прибыли, прогнозируемой в предварительных финансовых показателях, или 20% от суммы прибыли за предыдущий отчетный год. Это связано с тем, что предусмотрено 11-й статьей статьей Закона о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичных лиц, которая определяет размер пожертвования.

В декабре Рига также подарила Киеву десять автобусов Rīgas satiksme. В ответ на призыв наполнить автобусы пожертвованиями для киевлян люди за три дня с 28 по 30 декабря передали около 50 тонн гуманитарной помощи.

Автобусы и ранее жертвовали Украине. В конце апреля прошлого года Рига отправила в Киев первые 11 автобусов Rīgas satiksme, которые рижане также заполнили 50 тоннами гуманитарной помощи за три дня.

В мае прошлого года муниципальное предприятие Rīgas ūdens решило пожертвовать 10 000 евро на обеспечение работы водного хозяйства Украины. В свою очередь, Рижская дума приняла решение о выделении 200 000 евро фонду Ziedot.lv для оказания помощи гражданскому населению Украины.