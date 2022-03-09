RNP призывает своих клиентов не поддаваться на уловки мошенников

Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks призывает своих клиентов информировать домочадцев, друзей и коллег о том, что они могут стать жертвами мошенников.

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Rīgas namu pārvaldnieks в своем сообщении на Facebook не приводит примеры, когда именно клиенты RNP становились жертвами мошенников, однако из информации можно сделать вывод, что такие попытки как минимум могут предприниматься.

Так в распоряжении портала Delfi есть информация о минимум одном случае, когда клиент RNP уже получал на телефон sms-сообщения о якобы накопившимся перед RNP долге, при том, что все счета были оплачены, что и было подтверждено самим RNP.

RNP присоединяется к информационной кампании Государственной полиции "Предупреди своих!". В распоряжении Госполиции есть информация, свидетельствующая о том, что количество случаев мошенничества по сравнению с предыдущими годами растет. Мошенники, звоня и представляясь банковскими работниками, только в сентябре 2021 года выманили у жителей более 590 тысяч евро. Среди пострадавших много людей старше 54 лет.

Государственная полиция напоминает, что ни при каких обстоятельствах нельзя называть пароли доступа к интернет-банку и Smart-ID в телефонном разговоре! Такие данные может запросить только мошенник. Чаще всего мошенники представляются работниками банка, которые грозят собеседнику потерей денег из-за неких проблем со счетом, которые можно разрешить только, назвав пароли доступа. Полицейские обращают внимание на то, что мошенники часто говорят по-русски. Все настоящие работники банковской сферы всегда без проблем могут перейти в беседе на латышский язык. Также при звонке мошенника на экране телефона может высветиться, что звонят из банка — и этому также не следует верить.