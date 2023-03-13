RNP разработал виртуального ассистента Юриса. Спросите у него про счета

С понедельника, 13 марта, SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) предлагает своим клиентам новую площадку для общения в режиме онлайн — виртуального помощника Юриса, сообщили агентству LETA на предприятии.

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Виртуальный помощник предоставит ответы о принятии решений общества собственников квартир, взаиморасчетах, смене собственника, зарегистрирует экстренный запрос или обеспечит связь с центром обслуживания клиентов.

До сих пор компания реализовала несколько цифровых инициатив, которые в основном связаны с доступностью значительно большего объема информации на портале e-parvaldnieks.lv.

Виртуальный помощник Юрис доступен на сайте RNP 24 часа в сутки без выходных. Учитывая, что круг вопросов, охватывающих сферу управления, широк, компания просит клиентов отнестись с пониманием к тому, что Юрис не сразу будет способен дать ответы на все вопросы. Виртуальный помощник еще проходит обучение.

Работа над созданием виртуального ассистента длилась около четырех месяцев. В его создании помогла компания SIA Tilde.

Согласно информации, опубликованной на сайте Управления по надзору за закупками, разработка и внедрение разговорного робота обошлись в 55 000 евро.

Как сообщалось, в 2021 году RNP работала с прибылью в размере 4,1 млн евро. Оборот компании увеличился менее чем на 10% по сравнению с 2020 годом и составил 61,149 млн евро.