RNP: суммы в счетах за коммунальные услуги могут удвоиться в следующем отопительном сезоне

В следующем отопительном сезоне суммы в счетах за коммунальные услуги могут быть в два раза больше, такой прогноз в программе "900 секунд" телеканала TV3 дал председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Роналдс Нейманис. Не исключено, что с января RNP повысит и плату за обслуживание.

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Прогноз ситуации на следующий отопительный сезон предусматривает, что уже осенью расходы на коммунальные услуги сильно увеличатся: возможно, за отопление однокомнатной квартиры придется платить около 150 евро. RNP не планирует увеличивать плату за обслуживание в этом сезоне, но с января плата за обслуживание может увеличиться как минимум на 10-20%.

Нейманис пояснил, что самой большой составляющей коммунальных платежей является отопление, и он предположил, что общий счет зимой может быть в два раза выше, чем сейчас.

За минувший отопительный сезон суммы в счетах за отопление выросли примерно на 60%, но платежная дисциплина клиентов улучшилась, поскольку долги выросли всего на 30%. Когда подача тепла была отключена, общая задолженность клиентов в апреле составляла 3,9 млн евро, а сейчас она снизилась до 1,2 млн евро. Нейманис прогнозирует, что сумма долга в начале отопительного сезона может составить около миллиона евро.

Во избежание ситуации, когда из-за одного должника в начале сезона отопление не подключают ко всему дому, RNP обратилась в ряд учреждений, и Министерство экономики сейчас предлагает внести изменения в регулирование. Если соответствующие поправки в закононодательство будут внесены, риску остаться без отопления в Риге были бы подвержены только 70 домов.

Глава правления RNP признал, что люди с радостью пользовались возможностью платить по счетам позже. То есть, оплачивать большие счета за зиму только весной, когда уже отключают отопление. Однако в связи с отменой чрезвычайной ситуации закончился мораторий на начислении пени, и вновь применяются штрафные санкции за просроченные платежи.

Нейманис подчеркнул, что RNP поддержит возможность и впредь разрешать жителям откладывать оплату счетов без наложения штрафа, так как практика показала: это облегчило жизнь населению уже во время пандемии.